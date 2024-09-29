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Деанджело, проведший восемь сезонов в НХЛ, оценил уровень игроков в КХЛ

Деанджело, проведший восемь сезонов в НХЛ, оценил уровень игроков в КХЛ
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Защитник СКА Тони Деанджело высказался об уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Это всего лишь моя первая игра (интервью записано после матча с «Северсталью» (5:8). — Прим. «Чемпионата»), но уже очевидно, что в КХЛ очень хороший уровень игры. Здесь выступают действительно сильные и мастеровитые игроки, которые много двигают шайбу. Думаю, я хорошо впишусь в команду», — приводит слова Деанджело Охтинский пресс-центр.

28-летний Деанджело набрал пять очков в двух матчах за СКА. Деанджело стал игроком российской команды 23 сентября, подписав контракт на один сезон. Ранее американец восемь лет провёл в НХЛ.

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