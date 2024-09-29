Отомстившего за травму одноклубника хоккеиста «Монреаля» оштрафовали на максимальную сумму

23-летний защитник «Монреаля» Арбер Джекай получил максимально возможный денежный штраф за неспортивное поведение в отношении нападающего «Торонто» Седрика Пэра во время предсезонного матча команд. Об этом сообщает NHL Player Safety в соцсети Х. Матч закончился победой «Мэйпл Лифс» со счётом 2:1.

Кошелёк Джекая опустеет на $ 3385,42 (319 тысяч рублей). Это максимально допустимая сумма штрафа в соответствии с коллективным соглашением.

Напомним, Джекай напал на Пэра и продолжил избивать хоккеиста, лежачего на льду. Защитник мстил Пэру за травму, которую получил его одноклубник Патрик Лайне. Лайне не смог продолжить матч и покинул лёд лишь при помощи медиков.