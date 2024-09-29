Отомстившего за травму одноклубника хоккеиста «Монреаля» оштрафовали на максимальную сумму
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23-летний защитник «Монреаля» Арбер Джекай получил максимально возможный денежный штраф за неспортивное поведение в отношении нападающего «Торонто» Седрика Пэра во время предсезонного матча команд. Об этом сообщает NHL Player Safety в соцсети Х. Матч закончился победой «Мэйпл Лифс» со счётом 2:1.
НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Робертсон (Коуэн, Тимминс) – 09:17 (5x4) 0:2 Робертсон (Хольмберг, Нис) – 43:26 (5x5) 1:2 Дак (Хатсон, Судзуки) – 58:16 (6x5)
Кошелёк Джекая опустеет на $ 3385,42 (319 тысяч рублей). Это максимально допустимая сумма штрафа в соответствии с коллективным соглашением.
Напомним, Джекай напал на Пэра и продолжил избивать хоккеиста, лежачего на льду. Защитник мстил Пэру за травму, которую получил его одноклубник Патрик Лайне. Лайне не смог продолжить матч и покинул лёд лишь при помощи медиков.
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