«Миннесота» без Кирилла Капризова проиграла «Далласу», у Любушкина «+2»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Далласа» забивали Артту Хюрю, Логан Стэнковен (дважды) и Колин Блэквелл. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

За «Миннесоту» забивали Марко Росси и Трэвис Бойд. В этой встрече не принимал участие российский нападающий Кирилл Капризов.

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