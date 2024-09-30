«Миннесота» без Кирилла Капризова проиграла «Далласу», у Любушкина «+2»
Поделиться
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хюрю (Капобьянко, Линд) – 06:41 (5x4) 0:2 Стэнковен (Блюмель, Стил) – 32:24 (5x5) 0:3 Стэнковен – 46:46 (5x5) 1:3 Росси (Хант, Чисхольм) – 51:36 (5x4) 2:3 Бойд (Гонс, Шор) – 52:00 (5x5) 2:4 Блэквелл (Любушкин) – 58:26 (en)
В составе «Далласа» забивали Артту Хюрю, Логан Стэнковен (дважды) и Колин Блэквелл. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «+2».
За «Миннесоту» забивали Марко Росси и Трэвис Бойд. В этой встрече не принимал участие российский нападающий Кирилл Капризов.
Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.
Материалы по теме
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году
Комментарии
- 30 сентября 2024
-
03:31
- 29 сентября 2024
-
23:55
-
23:35
-
23:06
-
22:55
-
22:35
-
22:10
-
21:52
-
21:45
-
21:22
-
21:09
-
21:05
-
20:56
-
20:48
-
20:45
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:38
-
20:36
-
20:34
-
20:31
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:20
-
20:08
-
19:48
-
19:44
-
19:37
-
19:34
-
19:07
-
18:49
-
18:24
-
18:10