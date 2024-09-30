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«Миннесота» без Кирилла Капризова проиграла «Далласу», у Любушкина «+2»

«Миннесота» без Кирилла Капризова проиграла «Далласу», у Любушкина «+2»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хюрю (Капобьянко, Линд) – 06:41 (5x4)     0:2 Стэнковен (Блюмель, Стил) – 32:24 (5x5)     0:3 Стэнковен – 46:46 (5x5)     1:3 Росси (Хант, Чисхольм) – 51:36 (5x4)     2:3 Бойд (Гонс, Шор) – 52:00 (5x5)     2:4 Блэквелл (Любушкин) – 58:26 (en)    

В составе «Далласа» забивали Артту Хюрю, Логан Стэнковен (дважды) и Колин Блэквелл. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

За «Миннесоту» забивали Марко Росси и Трэвис Бойд. В этой встрече не принимал участие российский нападающий Кирилл Капризов.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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