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Хет-трик и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Оттаву» в предсезонке НХЛ

Хет-трик и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Оттаву» в предсезонке НХЛ
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Казинс (Батерсон) – 04:00 (5x5)     1:1 Кросби (Летанг, Бовиллье) – 08:54 (5x5)     2:1 Штюцле (Хэмоник, Жиру) – 12:55 (5x5)     2:2 Малкин (Летанг, Раст) – 34:59 (5x4)     2:3 Малкин (Ракелль, Пикеринг) – 37:02 (5x5)     2:4 Кросби (Раст, Малкин) – 47:53 (5x4)     2:5 Малкин – 57:44 (en)    

В составе «Питтсбурга» хет-трик оформил российский нападающий Евгений Малкин и ещё один гол в свой актив записал Сидни Кросби. Также на счету Малкина результативная передача.

За «Оттаву» забивали Ник Казинс и Тим Штюцле.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

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