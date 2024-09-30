Хет-трик и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Оттаву» в предсезонке НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Питтсбурга» хет-трик оформил российский нападающий Евгений Малкин и ещё один гол в свой актив записал Сидни Кросби. Также на счету Малкина результативная передача.

За «Оттаву» забивали Ник Казинс и Тим Штюцле.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

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