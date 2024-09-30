Две передачи Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Колорадо» в предсезонном матче

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» и «Юта», который прошёл на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). «Юта» обыграла соперника со счётом 6:3.
В составе победителей голами отметились Дилан Гюнтер (дубль), Кэмерон Хебиг, Джош Доан, Клейтон Келлер и Джек Макбэйн. Российский защитник Михаил Сергачёв записал на свой счёт две результативные передачи.
За «Колорадо» отличились Майлз Вуд, Сэм Малински и Калум Ритчи.
Напомним, ранее клуб «Юта» носил название «Аризона Койотс». После переезда клуба в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде. Следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:
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