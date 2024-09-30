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Две передачи Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Колорадо» в предсезонном матче

Две передачи Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Колорадо» в предсезонном матче
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» и «Юта», который прошёл на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). «Юта» обыграла соперника со счётом 6:3.

НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 6
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Вуд (Иван, Жирар) – 13:12 (5x3)     1:1 Гюнтер (Сергачёв, Келлер) – 18:32 (5x4)     2:1 Малински (Филлипс) – 22:17 (5x4)     2:2 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 27:19 (5x5)     2:3 Хебиг (Агоццино, Кох) – 33:13 (5x5)     2:4 Доан (О'Брайен, Кесселринг) – 39:08 (5x5)     2:5 Келлер (Гюнтер, Кох) – 46:15 (5x5)     3:5 Ритчи (Малински, Бреннстрём) – 53:23 (5x5)     3:6 Макбэйн (Кох, Доан) – 57:58 (en)    

В составе победителей голами отметились Дилан Гюнтер (дубль), Кэмерон Хебиг, Джош Доан, Клейтон Келлер и Джек Макбэйн. Российский защитник Михаил Сергачёв записал на свой счёт две результативные передачи.

За «Колорадо» отличились Майлз Вуд, Сэм Малински и Калум Ритчи.

Напомним, ранее клуб «Юта» носил название «Аризона Койотс». После переезда клуба в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде. Следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.

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