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Денисенко и Соколова не забрали с драфта отказов, хоккеисты вернулись в АХЛ

Денисенко и Соколова не забрали с драфта отказов, хоккеисты вернулись в АХЛ
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Российских нападающих Григория Денисенко и Егора Соколова не забрали с драфта отказов, хоккеисты вернулись в АХЛ, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в своём аккаунте в соцсети.

Соколов провёл весь сезон-2023/2024 в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Белвилл Сенаторз». Там россиянин набрал 46 очков — забросил 21 шайбу и отдал 25 результативных передач. В основную команду НХЛ «Оттава Сенаторз» в прошедшем сезоне Соколов не привлекался. Всего на счету нападающего 13 матчей за карьеру в НХЛ, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей, набрав в общей сложности два балла за результативность при показателе полезности «-4».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Денисенко провёл за «Вегас» шесть матчей и не отметился результативными действиями. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 32 матча, в которых он не забросил ни одной шайбы и сделал семь результативных передач.

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