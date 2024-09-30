Форвард СКА — о 4:5 с «Куньлунем»: с таким количеством заброшенных шайб нужно побеждать

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал поражение от «Куньлуня» со счётом 4:5 на домашней площадке и отметил, что петербургскому клубу нужно лучше играть в обороне.

«Четыре заброшенные шайбы – это неплохой результат. С таким количеством нужно побеждать. Просто в обороне акценты расставить иначе. Не всегда мы сможем забрасывать восемь, как двумя днями ранее», – цитирует Плотникова пресс-служба КХЛ.

В текущем сезона СКА провёл 10 матчей, в которых одержал шесть побед. Петербургский клуб расположился на третьей строчке в таблице Западной конференции КХЛ, забросив 38 шайб и пропустив в свои ворота 32 шайбы.