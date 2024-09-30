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Артемий Панарин вошёл в топ игроков с 11-го по 20-е место по версии NHL Network

Артемий Панарин вошёл в топ игроков с 11-го по 20-е место по версии NHL Network
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Официальный сайт НХЛ представил топ лучших игроков с 11-го по 20-е место по версии NHL Network. В эту десятку попал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин занял 15-е место.

Рейтинг лучших игроков с 11-го по 20-е место по версии NHL Network выглядит следующим образом:

20. Джек Хьюз («Нью-Джерси»).
19. Миро Хейсканен («Даллас»).
18. Роман Йози («Нэшвилл»).
17. Джек Айкел («Вегас»).
16. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»).
15. Артемий Панарин («Рейнджерс»).
14. Давид Пастрняк («Бостон»).
13. Микко Рантанен («Колорадо»).
12. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).
11. Сидни Кросби («Питтсбург»).

Напомним, в рейтинге NHL Network топ игроков с 21-го по 30-е место вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов заняли 24-е и 25-е места соответственно.

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