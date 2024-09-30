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Артемий Панарин вошёл в топ игроков с 11-го по 20-е место по версии NHL Network

Официальный сайт НХЛ представил топ лучших игроков с 11-го по 20-е место по версии NHL Network. В эту десятку попал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин занял 15-е место.

Рейтинг лучших игроков с 11-го по 20-е место по версии NHL Network выглядит следующим образом:

20. Джек Хьюз («Нью-Джерси»).

19. Миро Хейсканен («Даллас»).

18. Роман Йози («Нэшвилл»).

17. Джек Айкел («Вегас»).

16. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»).

15. Артемий Панарин («Рейнджерс»).

14. Давид Пастрняк («Бостон»).

13. Микко Рантанен («Колорадо»).

12. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).

11. Сидни Кросби («Питтсбург»).

Напомним, в рейтинге NHL Network топ игроков с 21-го по 30-е место вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов заняли 24-е и 25-е места соответственно.