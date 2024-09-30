Леонтьев руководил со скамейки, Адамчуку оказывали помощь. Фото победы «Динамо»

29 сентября в Москве на льду «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Московское «Динамо» на домашней площадке обыграло нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 5:4 в серии буллитов.

Шайбами в составе нижнекамской команды отметились Евгений Митякин, Герман Точилкин, Жан-Себастьен Ди и Булат Шафигуллин. У «Динамо» точные броски на счету Артёма Ильенко, Павла Кудрявцева, Егора Римашевского и Даниила Пыленкова. Победный бросок в серии буллитов нанёс Дмитрий Рашевский.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Нефтехимик» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.