Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонтьев руководил со скамейки, Адамчуку оказывали помощь. Фото победы «Динамо»

Леонтьев руководил со скамейки, Адамчуку оказывали помощь. Фото победы «Динамо»
ХК «Динамо»
Комментарии

29 сентября в Москве на льду «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Московское «Динамо» на домашней площадке обыграло нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 5:4 в серии буллитов.

Шайбами в составе нижнекамской команды отметились Евгений Митякин, Герман Точилкин, Жан-Себастьен Ди и Булат Шафигуллин. У «Динамо» точные броски на счету Артёма Ильенко, Павла Кудрявцева, Егора Римашевского и Даниила Пыленкова. Победный бросок в серии буллитов нанёс Дмитрий Рашевский.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Нефтехимик» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android