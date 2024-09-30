Канадец Ди: в «Нефтехимике» гораздо лучше отношения с тренером, чем в «Металлурге»

Нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди рассказал, почему его игра улучшилась после перехода в нижнекамский клуб из «Металлурга», и заявил о проблемах в общении с Андреем Разиным.

– Почему в этом сезоне вы стартовали лучше, чем в прошлом?

– Дело в уверенности. В прошлом году я сменил страну, я не чувствовал себя достаточно комфортно. Второй год всегда проходит легче. Чувствую себя лучше на льду, мне удалось найти свою игру.

– Может быть, дело в лучшей связи с тренером и руководством клуба?

– Да. Я согласен. У меня в «Нефтехимике» гораздо лучше отношения с тренером. С Разиным мне в этом плане было тяжело. Иногда мы были по разные стороны. Сейчас же тренер мне доверяет. А когда тебе доверяют, ты играешь лучше. Разин не говорит по-английски, поэтому мне было тяжело с ним общаться. Следовательно, моя игра из-за этого страдала. А сейчас мне намного лучше, — цитирует Ди Allhockey.ru.