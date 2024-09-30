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Защитник СКА Деанджело назвал причины сенсационного поражения в матче с «Куньлунем»

Защитник СКА Деанджело назвал причины сенсационного поражения в матче с «Куньлунем»
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Защитник СКА Тони Деанджело назвал причины поражения в матче с «Куньлунем» со счётом 4:5 на домашней площадке в Санкт-Петербурге.

— В чём причины поражения от «Куньлуня»?
— Была пара хороших отскоков в их пользу, а мы не использовали свои моменты в начале встречи. Мне нужно было сыграть лучше в большинстве, я допустил несколько плохих потерь. Нужно подтянуть игру в большинстве в целом. Но такое случается.

— Ошибались сегодня не только вы, у игроков СКА было много индивидуальных ошибок.
— Да, такое бывает, это часть игры. Но у нас будет много времени — в сезоне 68 матчей. Иногда плохие моменты происходят. Нужно быть лучше в следующем матче.

— Но даже в такой игре у вас две голевые передачи.
— Вообще наплевать на личную статистику, если она не приносит результата команде. Нам нужно выигрывать матчи, это важнее всего остального, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате»:
«Вообще наплевать на личную статистику, если нет результата». Интервью с новой звездой СКА
Эксклюзив
«Вообще наплевать на личную статистику, если нет результата». Интервью с новой звездой СКА
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