Рейтинг тренеров КХЛ: Гатиятулин вдохнул жизнь в «Ак Барс», Звягин терпит катастрофу

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (11) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 2 (2) Игорь Никитин «Локомотив» 3 (10) Алексей Жамнов «Спартак» 4 (3) Николай Заварухин «Автомобилист» 5 (1) Андрей Козырев «Северсталь» 6 (5) Илья Воробьёв ЦСКА 7 (6) Вадим Епанчинцев «Сибирь» 8 (7) Роман Ротенберг СКА 9 (4) Бенуа Гру «Трактор» 10 (9) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 11 (14) Игорь Ларионов «Торпедо» 12 (8) Леонид Тамбиев «Адмирал» 13 (15) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 14 (16) Алексей Кудашов «Динамо» М 15 (12) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 16 (13) Андрей Разин «Металлург» 17 (18) Олег Браташ «Лада» 18 (19) Павел Десятков «Витязь» 19 (20) Михаил Кравец «Куньлунь» 20 (-) Вячеслав Буцаев «Барыс» 21 (22) Сергей Зубов ХК «Сочи» 22 (17) Андрей Мартемьянов «Амур» 23 (21) Сергей Звягин «Авангард»