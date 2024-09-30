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Рейтинг тренеров КХЛ: Гатиятулин вдохнул жизнь в «Ак Барс», Звягин терпит катастрофу

Рейтинг тренеров КХЛ: Гатиятулин вдохнул жизнь в «Ак Барс», Звягин терпит катастрофу
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (11)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
2 (2)Игорь Никитин«Локомотив»
3 (10)Алексей Жамнов«Спартак»
4 (3)Николай Заварухин«Автомобилист»
5 (1)Андрей Козырев«Северсталь»
6 (5)Илья ВоробьёвЦСКА
7 (6)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
8 (7)Роман РотенбергСКА
9 (4)Бенуа Гру«Трактор»
10 (9)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
11 (14)Игорь Ларионов«Торпедо»
12 (8)Леонид Тамбиев«Адмирал»
13 (15)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
14 (16)Алексей Кудашов«Динамо» М
15 (12)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
16 (13)Андрей Разин«Металлург»
17 (18)Олег Браташ«Лада»
18 (19)Павел Десятков«Витязь»
19 (20)Михаил Кравец«Куньлунь»
20 (-)Вячеслав Буцаев«Барыс»
21 (22)Сергей ЗубовХК «Сочи»
22 (17)Андрей Мартемьянов«Амур»
23 (21)Сергей Звягин«Авангард»
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