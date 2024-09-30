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Деанджело рассказал о своём первом впечатлении от игры в КХЛ

Деанджело рассказал о своём первом впечатлении от игры в КХЛ
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Защитник СКА Тони Деанджело рассказал о своём первом впечатлении от игры в КХЛ. Американский игрок обороны провёл за петербургский клуб два матча после перехода из НХЛ.

— Какое первое впечатление от КХЛ в целом?
— Это хорошая лига. Здесь очень техничные игроки и классные болельщики, на трибунах очень много людей. Это здорово. Я знаю очень многих ребят, с которыми или против которых играл раньше. Поэтому для меня это не стало сюрпризом, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

За два матча в составе СКА Деанджело отметился пятью результативными передачами.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате»:
«Вообще наплевать на личную статистику, если нет результата». Интервью с новой звездой СКА
Эксклюзив
«Вообще наплевать на личную статистику, если нет результата». Интервью с новой звездой СКА
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