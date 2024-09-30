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Тони Деанджело: без Евгения Кузнецова СКА приходится сложно

Тони Деанджело: без Евгения Кузнецова СКА приходится сложно
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Защитник СКА Тони Деанджело высказался о травме одного из лидеров петербургского клуба Евгения Кузнецова. Вернувшийся из НХЛ нападающий получил повреждение в матче с «Северсталью» и выбыл на срок до двух месяцев.

— Каково СКА приходится играть без Евгения Кузнецова?
— Это сложно. Он один из наших лучших игроков. Надеюсь, что он вернётся в строй полностью здоровым как можно скорее.

— Кажется, что в таких матчах вы должны побеждать и без него.
— В этой лиге все команды хороши. Мы же будем просто идти от матча к матчу, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате»:
«Вообще наплевать на личную статистику, если нет результата». Интервью с новой звездой СКА
Эксклюзив
«Вообще наплевать на личную статистику, если нет результата». Интервью с новой звездой СКА
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