Тони Деанджело: без Евгения Кузнецова СКА приходится сложно

Защитник СКА Тони Деанджело высказался о травме одного из лидеров петербургского клуба Евгения Кузнецова. Вернувшийся из НХЛ нападающий получил повреждение в матче с «Северсталью» и выбыл на срок до двух месяцев.

— Каково СКА приходится играть без Евгения Кузнецова?

— Это сложно. Он один из наших лучших игроков. Надеюсь, что он вернётся в строй полностью здоровым как можно скорее.

— Кажется, что в таких матчах вы должны побеждать и без него.

— В этой лиге все команды хороши. Мы же будем просто идти от матча к матчу, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.