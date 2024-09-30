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«Для меня не должно быть оправданий». Деанджело — об адаптации в КХЛ

«Для меня не должно быть оправданий». Деанджело — об адаптации в КХЛ
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Защитник СКА Тони Деанджело заявил, что ему не требуется время для адаптации к игре в КХЛ. Американский игрок обороны пополнил состав петербургского клуба по ходу сезона, перейдя из НХЛ.

— Роман Ротенберг говорил, что до вашего дебюта должно пройти около недели, но вы вышли на лёд очень быстро. Для вас это было неожиданностью?
— Нет, здорово, что так получилось. Счастлив, что всё удалось решить быстро, вся работа с документами прошла хорошо. Здорово вернуться в игру.

— Как много времени вам потребуется, чтобы полностью набрать форму?
— Для меня не должно быть никаких оправданий. Я уже должен быть готов на 100%, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате»:
«Вообще наплевать на личную статистику, если нет результата». Интервью с новой звездой СКА
Эксклюзив
«Вообще наплевать на личную статистику, если нет результата». Интервью с новой звездой СКА
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