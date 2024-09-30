«Авангард» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 30 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

К дерби «Авангард» подошёл с действующей семиматчевой серией поражений. Омский клуб начал сезон с трёх побед подряд, в том числе обыграв «Сибирь» со счётом 2:1 в первом матче. 15 сентября «Сибирь» взяла реванш на своей площадке со счётом 4:1. Это будет третий матч из четырёх запланированных в этом сезоне.

После 10 проведённых матчей текущего сезона «Сибирь» занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Авангард» замыкает восьмёрку Востока.