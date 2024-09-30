Защитник московского «Динамо»: начали играть правильно, и это помогает нам побеждать

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл оценил победу в матче с «Нефтехимиком» (5:4 ОТ) и заявил, что бело-голубые стали играть в правильный хоккей, что отразилось на результатах команды. «Динамо» одержало три победы подряд.

«К счастью, мы нашли путь к победе. У нас получилось сделать камбэк. Это то, что нам нужно было сделать. Мы идём от игры к игре. Хотим побеждать в каждом матче. Да, у нас получился тяжёлый старт, но мы выиграли в последних трёх матчах. Команда хочет вернуться в верхнюю часть таблицы. Мы на правильном пути. Мы начали играть правильно, и это помогает нам побеждать», — цитирует Менелла «РБ Спорт».

«Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ после 10 проведённых матчей.