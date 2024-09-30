Кожевников: Звягин слишком правильный, ему не хватает чудачеств того же Разина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сравнил двух главных тренеров — Сергея Звягина и Андрея Разина, команды которых испытывают проблемы на старте нового сезона КХЛ.

«Разин в прошлом сезоне всем всё доказал. Да, нынешний сентябрь настораживает — но надеюсь, что он всё ещё на Земле, а не на другой планете. Звягин — бывший вратарь, это совершенно особая каста хоккейных людей, я её очень уважаю, но не всегда понимаю. Из вратарей тоже выходят хорошие тренеры, пусть и не очень часто. Может быть, Звягин слишком правильный, ему не хватает чудачеств того же Разина. Но это дело наживное. Посмотрим, что будет в октябре-ноябре», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

После 10 сыгранных матчей текущего сезона «Авангард» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ, «Металлург» расположился на 11-м месте.