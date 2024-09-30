Назаров: в КХЛ не хватает сильных вратарей, все лучшие российские голкиперы играют в НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что все сильнейшие российские голкиперы выступают в НХЛ.

«В КХЛ по-прежнему много ярких матчей, а кое-где и мы вовсе видим град заброшенных шайб. Такие встречи, как правило, нравятся болельщикам, но беспокоят тренерский штаб. На первый план выходят вратари — без сильного последнего рубежа сложно претендовать на что-то глобальное. Стоит признать, что все лучшие российские голкиперы выступают в НХЛ. Не случайно у нас одна из лучших вратарских школ в мире. В КХЛ сильных вратарей по объективным причинам не хватает. Если говорить по иностранцев, то они пока тоже не впечатляют.

Но лига в любом случае растёт и развивается, как бы недруги России не хотели и не мечтали об обратном. Никакие санкции, как мы видим, не помеха. Мы без остановок идём вперёд практически 150-миллионным кулаком, сплотившись вокруг национального лидера, помогая друг другу и подставив плечо всем нуждающимся. Правда на нашей стороне, поэтому победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.