«Удивительно. Хоккейные боги были на нашей стороне». Вратарь «Куньлуня» — о победе над СКА

Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит оценил победу в матче со СКА (5:4) и заявил, что хоккейные боги помогли китайской команде.
— Вас удивила такая результативная победа сегодня? «Куньлунь» ни разу не забрасывал в ворота СКА пять шайб за один матч.
— Думаю, да, это удивительно. СКА — отличная команда, в её составе всегда играют сильные хоккеисты. Сегодня хоккейные боги были на нашей стороне (улыбается).
— Хоккейные боги действительно сегодня постарались — на предыдущие пять голов в этом сезоне у «Ред Стар» ушло четыре матча.
— Здорово, что получилось столько забросить, это хорошо для наших нападающих. Думаю, сегодня нам немного повезло с большинством, но это должно придать нам импульс, — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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