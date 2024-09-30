«Удивительно. Хоккейные боги были на нашей стороне». Вратарь «Куньлуня» — о победе над СКА

Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит оценил победу в матче со СКА (5:4) и заявил, что хоккейные боги помогли китайской команде.

— Вас удивила такая результативная победа сегодня? «Куньлунь» ни разу не забрасывал в ворота СКА пять шайб за один матч.

— Думаю, да, это удивительно. СКА — отличная команда, в её составе всегда играют сильные хоккеисты. Сегодня хоккейные боги были на нашей стороне (улыбается).

— Хоккейные боги действительно сегодня постарались — на предыдущие пять голов в этом сезоне у «Ред Стар» ушло четыре матча.

— Здорово, что получилось столько забросить, это хорошо для наших нападающих. Думаю, сегодня нам немного повезло с большинством, но это должно придать нам импульс, — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.