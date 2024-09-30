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«Удивительно. Хоккейные боги были на нашей стороне». Вратарь «Куньлуня» — о победе над СКА

«Удивительно. Хоккейные боги были на нашей стороне». Вратарь «Куньлуня» — о победе над СКА
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Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит оценил победу в матче со СКА (5:4) и заявил, что хоккейные боги помогли китайской команде.

— Вас удивила такая результативная победа сегодня? «Куньлунь» ни разу не забрасывал в ворота СКА пять шайб за один матч.
— Думаю, да, это удивительно. СКА — отличная команда, в её составе всегда играют сильные хоккеисты. Сегодня хоккейные боги были на нашей стороне (улыбается).

— Хоккейные боги действительно сегодня постарались — на предыдущие пять голов в этом сезоне у «Ред Стар» ушло четыре матча.
— Здорово, что получилось столько забросить, это хорошо для наших нападающих. Думаю, сегодня нам немного повезло с большинством, но это должно придать нам импульс, — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    
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