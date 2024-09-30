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Вратарь «Куньлуня» ответил на вопрос о возможной отставке Михаила Кравца

Вратарь «Куньлуня» ответил на вопрос о возможной отставке Михаила Кравца
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Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит ответил на вопрос о возможной отставке Михаила Кравца. Накануне в СМИ появился слух, согласно которому главный тренер китайского клуба может быть отправлен в отставку.

— До вас доходили слухи о возможной отставке Михаила Кравца в случае поражения в матче со СКА?
— Ничего не знаю об этом. Единственное, что я знаю — как защищать ворота, — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

60-летний Кравец работал ассистентом главного тренера в омской команде в 2022 году, а в ноябре того же года был назначен на пост главного тренера. В марте 2024 года «Авангард» расторг контракт с Кравцом по соглашению сторон. В межсезонье специалист возглавил «Куньлунь».

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