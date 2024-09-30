Эрик О`Делл прокомментировал слухи о возможном обмене в «Металлург»

Нападающий московского «Динамо» Эрик О`Делл заявил, что ничего не знает о своём возможном обмене в «Металлург». Накануне матча появилась информация, что магнитогорский «Металлург» хочет совершить сделку с «Динамо» по обмену Скотта Уилсона на Эрика О’Делла.

«Мне вообще нечего сказать на этот счёт. Я стараюсь показывать свою лучшую игру в «Динамо». Надеюсь, что этого не произойдёт. У нас замечательная команда, мне нравится быть здесь», — цитирует О`Делла «РБ Спорт».

Ранее главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на слухи о возможном обмене канадского форварда. О`Делл выступает за бело-голубых с 2021 года.