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«Я был удивлён». Вратарь «Куньлуня» — об удалении за сдвиг ворот в матче со СКА

«Я был удивлён». Вратарь «Куньлуня» — об удалении за сдвиг ворот в матче со СКА
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Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит прокомментировал удаление за сдвиг ворот в матче со СКА (5:4).

— В начале матча вы получили удаление за сдвиг ворот. Показалось, что вы были не очень довольны этим решением судей.
— Нет, всё верно, это нарушение. Нам ещё в начале сезона сказали — любой сдвиг ворот считается нарушением. Я просто был удивлён, насколько легко оказалось сдвинуть эти ворота. Дело же даже не в одной штанге — обе штанги соскочили очень быстро. Вот это меня и удивило. Мне казалось, что они должны быть закреплены крепче.

— То есть судьи знали, что ворота закреплены слабо, но всё равно выдали вам штраф?
— Ну это же нарушение, независимо от того, где находится вратарь. Если вратарь любым образом сдвинет ворота, это две минуты, — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    
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