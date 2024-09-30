«Я был удивлён». Вратарь «Куньлуня» — об удалении за сдвиг ворот в матче со СКА

Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит прокомментировал удаление за сдвиг ворот в матче со СКА (5:4).
— В начале матча вы получили удаление за сдвиг ворот. Показалось, что вы были не очень довольны этим решением судей.
— Нет, всё верно, это нарушение. Нам ещё в начале сезона сказали — любой сдвиг ворот считается нарушением. Я просто был удивлён, насколько легко оказалось сдвинуть эти ворота. Дело же даже не в одной штанге — обе штанги соскочили очень быстро. Вот это меня и удивило. Мне казалось, что они должны быть закреплены крепче.
— То есть судьи знали, что ворота закреплены слабо, но всё равно выдали вам штраф?
— Ну это же нарушение, независимо от того, где находится вратарь. Если вратарь любым образом сдвинет ворота, это две минуты, — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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