«Не будем сидеть и ждать чуда». Гендиректор «Авангарда» — о результатах команды

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков заявил, что руководство клуба не собирается сидеть сложа руки, а работает над изменением положения, в котором оказалась команда. «Авангард» после трёх побед на старте нового сезона потерпел семь поражений кряду.

«В такие отрезки не хочется говорить много слов, а вам не хочется много слушать и читать – вы ждёте улучшений на льду. Все мы понимаем, что такие результаты непозволительны. В моменте это яркая, тяжёлая оценка нашей работы, усилий каждого из нас – кто формировал команду, кто готовил ребят к сезону и к каждой отдельной игре.

И всем нам в клубе есть что исправлять: и игрокам, и тренерам, и руководству. Мы не будем сидеть и ждать чуда – работаем над изменением ситуации. Мы допустили такое падение – нам и подниматься. Я уверен, мы справимся. С вашей помощью и поддержкой», – написал Чистяков в своём телеграм-канале.