«Мне показалось, что что-то было». Вратарь «Куньлуня» о проигранном запросе в матче со СКА

Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит оценил запрос на помеху вратарю при голе Захара Бардакова в матче со СКА (5:4). Судьи не усмотрели нарушения правил и выписали китайской команде две минуты штрафа за задержку игры.

— Момент с первым голом в ваши ворота показался спорным — разве Бардаков не создавал помеху?

— Мне точно показалось, что что-то было, потому что мы взяли запрос. Но я доверяю судьям — если они решили, что помехи не было, то у них были все основания засчитать гол, как они и сделали.

— А что случилось в концовке встречи? Вы пропустили трижды в течение пяти минут.

— У нас просто произошли провалы в обороне. У СКА отличные игроки — когда они получают такие шансы, то непременно их реализовывают, — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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