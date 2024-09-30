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«Мне показалось, что что-то было». Вратарь «Куньлуня» о проигранном запросе в матче со СКА

«Мне показалось, что что-то было». Вратарь «Куньлуня» о проигранном запросе в матче со СКА
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Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит оценил запрос на помеху вратарю при голе Захара Бардакова в матче со СКА (5:4). Судьи не усмотрели нарушения правил и выписали китайской команде две минуты штрафа за задержку игры.

— Момент с первым голом в ваши ворота показался спорным — разве Бардаков не создавал помеху?
— Мне точно показалось, что что-то было, потому что мы взяли запрос. Но я доверяю судьям — если они решили, что помехи не было, то у них были все основания засчитать гол, как они и сделали.

— А что случилось в концовке встречи? Вы пропустили трижды в течение пяти минут.
— У нас просто произошли провалы в обороне. У СКА отличные игроки — когда они получают такие шансы, то непременно их реализовывают, — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    
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