«Мне показалось, что что-то было». Вратарь «Куньлуня» о проигранном запросе в матче со СКА

Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит оценил запрос на помеху вратарю при голе Захара Бардакова в матче со СКА (5:4). Судьи не усмотрели нарушения правил и выписали китайской команде две минуты штрафа за задержку игры.
— Момент с первым голом в ваши ворота показался спорным — разве Бардаков не создавал помеху?
— Мне точно показалось, что что-то было, потому что мы взяли запрос. Но я доверяю судьям — если они решили, что помехи не было, то у них были все основания засчитать гол, как они и сделали.
— А что случилось в концовке встречи? Вы пропустили трижды в течение пяти минут.
— У нас просто произошли провалы в обороне. У СКА отличные игроки — когда они получают такие шансы, то непременно их реализовывают, — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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