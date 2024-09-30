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Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит оценил игру Тони Деанджело

Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит оценил игру Тони Деанджело
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Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит оценил игру американского защитника СКА Тони Деанджело. Игрок обороны пополнил состав петербургского клуба по ходу сезона, перейдя из НХЛ. За два матча в составе СКА Деанджело отметился пятью результативными передачами.

— Вы успели пересечься с Тони Деанджело во время выступлений в Северной Америке? Как оцените его игру?
— Возможно, наши пути пересекались в НХЛ. Он очень уверенно смотрится на льду, хорошо вписался в состав СКА. Это отличный игрок, он хорошо видит площадку и читает игру. Так что это отличное дополнение к команде, — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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