Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит оценил игру Тони Деанджело

Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит оценил игру американского защитника СКА Тони Деанджело. Игрок обороны пополнил состав петербургского клуба по ходу сезона, перейдя из НХЛ. За два матча в составе СКА Деанджело отметился пятью результативными передачами.

— Вы успели пересечься с Тони Деанджело во время выступлений в Северной Америке? Как оцените его игру?

— Возможно, наши пути пересекались в НХЛ. Он очень уверенно смотрится на льду, хорошо вписался в состав СКА. Это отличный игрок, он хорошо видит площадку и читает игру. Так что это отличное дополнение к команде, — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.