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«Северсталь» обменяла в «Металлург» нападающего Дмитрия Моисеева

«Северсталь» обменяла в «Металлург» нападающего Дмитрия Моисеева
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«Металлург и „Северсталь“ совершили обмен, в результате которого в Магнитогорск отправился нападающий Дмитрий Моисеев, сообщает пресс-служба КХЛ. Череповчане получили денежную компенсацию.

29-летний Моисеев в текущем сезоне не провёл за «Северсталь» ни одного матча, выступая в ВХЛ за «Дизель». Всего в КХЛ на счету нападающего 314 матчей, в которых Моисеев набрал 68 очков — забросил 36 шайб и отдал 32 результативные передачи с показателем полезности «-28».

После 11 матчей текущего сезона «Северсталь» занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Металлург» после 10 матчей расположился на 11-й строчке Восточной конференции.

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