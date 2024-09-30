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«Металлург» объявил об увольнении Сергея Гомоляко с поста спортивного директора клуба

«Металлург» объявил об увольнении Сергея Гомоляко с поста спортивного директора клуба
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«Металлург» объявил об увольнении Сергея Гомоляко с поста спортивного директора клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем увольнении.

«Руководством хоккейного клуба «Металлург» и спортивным директором Сергеем Гомоляко было достигнуто соглашение о прекращении сотрудничества. Действие договора между клубом и функционером прекращено по обоюдному согласию сторон.

Функции спортивного директора временно возложены на Алексея Валерьевича Жлоба. Сейчас руководством клуба ведётся работа по поиску кандидатов на вакантное место. Рассматриваются различные варианты», — говорится в официальном заявлении пресс-службы магнитогорского клуба.

С 2011 по 2013 год Гомоляко входил в тренерский штаб «Металлурга» в качестве ассистента, а с 1995 по 2000 год, а также в 2003-м играл за команду в качестве хоккеиста. С декабря 2020 года Гомоляко занимал должность спортивного директора магнитогорского клуба.

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