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«Решил взять паузу». В «Металлурге» прокомментировали уход Сергея Гомоляко

«Решил взять паузу». В «Металлурге» прокомментировали уход Сергея Гомоляко
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Директор «Металлурга» Алексей Жлоба прокомментировал увольнение Сергея Гомоляко с поста спортивного директора клуба. Жлоба будет временно выполнять обязанности спортдиректора, пока клуб ищет нового кандидата на эту должность.

«Сергей Гомоляко решил взять паузу и отдохнуть от хоккейной деятельности. Мы уважаем решение Сергея Юрьевича. Работа спортивного директора – тяжёлый труд, в том числе и в эмоциональном плане. Почти за четыре года в клубе Сергей Юрьевич приложил руку к созданию двух разных составов, один из которых стал чемпионом, а другой – остановился в шаге от золота», – цитирует Жлобу пресс-служба магнитогорского клуба.

С 2011 по 2013 год Гомоляко входил в тренерский штаб «Металлурга» в качестве ассистента, а с 1995 по 2000 год, а также в 2003-м играл за команду в качестве хоккеиста. С декабря 2020 года Гомоляко занимал должность спортивного директора магнитогорского клуба.

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