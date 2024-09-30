«Не понял формулировку». Гомоляко высказался о заявлении «Металлурга» о расставании с ним

Покинувший пост спортивного директора «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал свой уход из магнитогорского клуба и заявил, что не согласен со словами директора «Металлурга» Алексея Жлобы, заявившего об усталости Гомоляко.

«Хочу сказать спасибо клубу, всем сотрудникам, команде, ребятам, обслуживающему персоналу «Металлурга». Рад, что в прошлом сезоне мы завоевали Кубок Гагарина и принесли городу и всем нашим болельщикам радость. Если честно, то не понял формулировки «решил взять паузу и отдохнуть» в официальном пресс-релизе, никакой усталости у меня не было и нет», – сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.