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Якупов — о концовке матча со СКА: было немного страшно, была паника

Якупов — о концовке матча со СКА: было немного страшно, была паника
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Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов прокомментировал победу над СКА (5:4) и заявил, что игроки китайской команды запаниковали в концовке встречи, когда соперник отыграл три шайбы подряд.

«Да, устроили сенсацию, но можно было сыграть нормально, комфортно, без такой концовки. Было немного страшно, была паника. Нужно спокойнее доигрывать матч. Нужно тоже отдать должное СКА, команда не опустила руки, ребята пошли ва-банк.

– Почему потеряли комфортное преимущество в третьем периоде?
– Удаления, неправильный выбор позиции. Думаю, от всех должна идти уверенность. Понятно, что мы должны выполнять тренерскую установку, но бывают моменты, когда не всё идёт по плану. Этот матч – огромный урок для нашей команды, — цитирует Якупова «ВсеПроСпорт».

Якупов отметился голом в матче со СКА. Всего на счету российского форварда пять голов и одна результативная передача в 10 матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    
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