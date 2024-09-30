Журналист НХЛ предположил, когда вратарь Алексей Колосов дебютирует за «Филадельфию»

Журналист Philly Hockey Now Джонатан Бэйли предположил, когда вратарь Алексей Колосов дебютирует за «Филадельфию». Белорусский голкипер имел конфликт с руководством «Флайерз» и лишь недавно прибыл в расположение команды.

«У «Филадельфии Флайерз» осталось всего три предсезонных матча, включая выездные игры с «Брюинз» и «Айлендерс». Алексей Колосов поздно приехал в тренировочный лагерь и может рассчитывать максимум на две предсезонные игры, чтобы попытаться произвести впечатление и пробиться в основной состав клуба НХЛ.

Игра в четверг с «Нью-Джерси» на домашней площадке «Флайерз» кажется самой подходящей для дебюта Колосова, учитывая, что «дьяволы» увезут основной состав команды для первого матча в регулярном чемпионате в Праге», — цитирует журналиста Philly Hockey Now.

22-летний Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го, после чего сезон-2023/2024 Алексей провёл на правах аренды в минском «Динамо». После окончания аренды вратарь отказывался возвращаться в стан «лётчиков».