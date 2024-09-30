Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Со всем этим проблемы». Кожевников назвал слабые стороны в игре «Сибири»

«Со всем этим проблемы». Кожевников назвал слабые стороны в игре «Сибири»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру «Сибири» в текущем сезоне КХЛ и заявил, что шестиматчевая победная серия новосибирской команды была достигнута благодаря кратковременному эмоциональному всплеску после трёх поражений на старте.

«Тут был сильный, но, подозреваю, очень короткий всплеск. Капитан команды Широков не стал мириться с неудачами, резко выступил, я его не совсем понял, покритиковал в прессе, но его поддержал тренер. Так после 2:8 против ЦСКА пошёл подъём Новосибирска — за счёт психологии, в общем-то на ровном месте.

Но давайте честно — вряд ли с нынешним составом команда Епанчинцева способна штамповать такие серии. Да, видна тренерская рука, есть капитан, которого уважаю, плюс в атаке ожили легионеры и Бутусов. Но для чемпионата-марафона необходима пехота, третьи-четвёртые звенья, молодёжь. Со всем этим у «Сибири» проблемы», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
Такого не ждал никто! «Сибирь» выглядела жалко, а сейчас вышла в лидеры КХЛ
Такого не ждал никто! «Сибирь» выглядела жалко, а сейчас вышла в лидеры КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android