«Со всем этим проблемы». Кожевников назвал слабые стороны в игре «Сибири»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру «Сибири» в текущем сезоне КХЛ и заявил, что шестиматчевая победная серия новосибирской команды была достигнута благодаря кратковременному эмоциональному всплеску после трёх поражений на старте.

«Тут был сильный, но, подозреваю, очень короткий всплеск. Капитан команды Широков не стал мириться с неудачами, резко выступил, я его не совсем понял, покритиковал в прессе, но его поддержал тренер. Так после 2:8 против ЦСКА пошёл подъём Новосибирска — за счёт психологии, в общем-то на ровном месте.

Но давайте честно — вряд ли с нынешним составом команда Епанчинцева способна штамповать такие серии. Да, видна тренерская рука, есть капитан, которого уважаю, плюс в атаке ожили легионеры и Бутусов. Но для чемпионата-марафона необходима пехота, третьи-четвёртые звенья, молодёжь. Со всем этим у «Сибири» проблемы», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.