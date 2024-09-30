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Райан Спунер попал в состав «Авангарда» на принципиальный матч с «Сибирью»

Райан Спунер попал в состав «Авангарда» на принципиальный матч с «Сибирью»
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Сегодня, 30 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся в 16:30 мск. Стали известны составы команд на игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе «Авангарда» дебютирует нападающий Райан Спунер. Форвард будет играть в первом звене с Линденом Веем и Ридом Буше.

Фото: «Авангард»

В составе «Сибири» нападающий Владимир Бутузов пропустит встречу из-за небольшого повреждения. Впервые в сезоне сыграет Егор Климович.

Фото: ХК «Сибирь»

В минувшем сезоне Спунер в составе «Авангарда» заработал 61 очко в 65 матчах. Он забросил 23 шайбы и оформил 38 голевых передач. Ранее выступал в НХЛ.

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