«Это проблема всей нашей команды». Форвард СКА — о причинах поражения от «Куньлуня»

Нападающий СКА Захар Бардаков прокомментировал поражение от «Куньлуня» (4:5) в матче КХЛ.

«Потеряли где-то концентрацию, вышли неготовыми. Думали, что будет лёгкая поездка, но не получилось. Не забили свои моменты.

Мы в каждом матче пропускаем очень много. По три и более шайб. Это проблема всей нашей команды, мы все хотим как можно больше забивать. Иногда получаются провалы, где-то друг друга не страхуем. Думаю, проходит период сыгранности. Есть проблемы. Лично у меня страха ошибки нет, за других говорить не буду.

Обычный настрой сегодня был у «Куньлуня». Говорили, что если они сегодня проиграют, то Михаила Кравца уволят. Я работал под руководством этого тренера, знаю, как и на какие команды он настраивается. На СКА вообще все настраиваются по-особенному, потому что все понимают, что мы идем ввёрху таблицы», — приводит слова Бардакова «ВсеПроСпорт.ру».