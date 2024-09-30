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«Это проблема всей нашей команды». Форвард СКА — о причинах поражения от «Куньлуня»

«Это проблема всей нашей команды». Форвард СКА — о причинах поражения от «Куньлуня»
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Нападающий СКА Захар Бардаков прокомментировал поражение от «Куньлуня» (4:5) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    

«Потеряли где-то концентрацию, вышли неготовыми. Думали, что будет лёгкая поездка, но не получилось. Не забили свои моменты.

Мы в каждом матче пропускаем очень много. По три и более шайб. Это проблема всей нашей команды, мы все хотим как можно больше забивать. Иногда получаются провалы, где-то друг друга не страхуем. Думаю, проходит период сыгранности. Есть проблемы. Лично у меня страха ошибки нет, за других говорить не буду.

Обычный настрой сегодня был у «Куньлуня». Говорили, что если они сегодня проиграют, то Михаила Кравца уволят. Я работал под руководством этого тренера, знаю, как и на какие команды он настраивается. На СКА вообще все настраиваются по-особенному, потому что все понимают, что мы идем ввёрху таблицы», — приводит слова Бардакова «ВсеПроСпорт.ру».

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