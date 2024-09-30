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В «Питтсбурге» сравнили популярность Кросби в Канаде с легендарной группой

В «Питтсбурге» сравнили популярность Кросби в Канаде с легендарной группой
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался на тему популярности капитана команды Сидни Кросби в Канаде.

Когда он приезжает в Канаду, это как The Beatles, понимаете? Я думаю, очень впечатляюще наблюдать, как он взаимодействует с детьми, когда приезжает в эти места. Он понимает, какое влияние он может оказать и что это значит для детей в таких местах.

Он просто олицетворяет всё правильное, что есть в хоккее», — приводит слова Салливана Sportskeeda.

Отметим, что «Пингвинз» обыграли «Оттаву» (5:2) в выставочном матче, который прошёл в канадском городе Садбери. Кросби раздавал автографы, фотографировался и отвечал на вопросы болельщиков.

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