Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игроку «Торонто» не назначили дополнительных санкций за возможную серьёзную травму Лайне

Игроку «Торонто» не назначили дополнительных санкций за возможную серьёзную травму Лайне
Комментарии

Нападающему «Торонто» Седрику Пэру не назначили дополнительных санкций за столкновение с Патриком Лайне во время одного из предсезонных матчей. Об этом сообщает Hockey Patrol.

Пэр нанёс травму нападающему «Монреаля» Лайне, ударив коленом в колено. Из-за случившегося хоккеисту пришлось покинуть лёд досрочно, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Многие фанаты клуба и известные личности призвали Национальную хоккейную лигу (НХЛ) к назначению дополнительных санкций против нападающего, нанёсшего травму, однако пока лига не спешит это делать.

По предварительным данным, Лайне после этого выбыл из игры на длительный срок, однако официального заявления по этому поводу пока не было.

Материалы по теме
Фото
Патрик Лайне получил травму колена и не смог закончить матч с «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android