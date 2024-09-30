Игроку «Торонто» не назначили дополнительных санкций за возможную серьёзную травму Лайне

Нападающему «Торонто» Седрику Пэру не назначили дополнительных санкций за столкновение с Патриком Лайне во время одного из предсезонных матчей. Об этом сообщает Hockey Patrol.

Пэр нанёс травму нападающему «Монреаля» Лайне, ударив коленом в колено. Из-за случившегося хоккеисту пришлось покинуть лёд досрочно, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Многие фанаты клуба и известные личности призвали Национальную хоккейную лигу (НХЛ) к назначению дополнительных санкций против нападающего, нанёсшего травму, однако пока лига не спешит это делать.

По предварительным данным, Лайне после этого выбыл из игры на длительный срок, однако официального заявления по этому поводу пока не было.