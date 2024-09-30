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«Вообще ничего не понял». Хоккеист «Северстали» — о том, как смог дебютировать в КХЛ

«Вообще ничего не понял». Хоккеист «Северстали» — о том, как смог дебютировать в КХЛ
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин вспомнил, как впервые сыграл в КХЛ в составе «Салавата Юлаева». Спортсмен дебютировал в лиге 3 октября 2020 года в возрасте 18 лет. Он отыграл 39 секунд с «Нефтехимиком» (4:1).

«Четыре года назад был ковид, поэтому меня взяли в команду КХЛ. В первой игре у меня была смена в 41 секунду. Я даже не успел ничего запомнить, ещё и две минуты умудрился получить за толчок на борт. Но я вообще ничего не понял! В следующий раз меня начали выпускать, когда мы проигрывали 1:4, атмосферу не до конца прочувствовал. В мой последний год в Уфе, когда я провёл 22 матча, стал уже понимать, что такое КХЛ.

Ну, хоть в протоколе отметился! Мы вели 4:1, оставалось 44 секунды играть, я разбежался, дал в спину сопернику и удалился за две секунды до конца матча. Не грустил. Прикольно, что вообще на льду побывал. Все, конечно, хотят сделать хет-трик в первом матче, но у каждого по-разному всё складывается», — приводит слова Аймурзина «ВсеПроСпорт.ру».

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