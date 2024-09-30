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«Это катастрофа для «Монреаля». Журналисты TSN — о травме Патрика Лайне

«Это катастрофа для «Монреаля». Журналисты TSN — о травме Патрика Лайне
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Журналисты TSN Фрэнки Коррадо, Даррен Дрегер, Джефф О'Нил заявили, что травма Патрика Лайне не позволит «Монреалю» достичь успеха в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это катастрофа для Патрика Лайне, и это потенциально катастрофа для «Монреаль Канадиенс», потому что это был решающий шаг вашей команды», — приводит слова журналистов Spoertskeeda.

Напомним, в матче с «Торонто» Лайне получил травму после удара Седрика Пэра по колену. Пока неизвестна степень серьёзности травмы, однако, по предварительным данным, у нападающего «Монреаля» есть все шансы выбыть из игры на долгий срок. Он закончил матч досрочно и поехал на скамью запасных, где ему оказали медицинскую помощь.

Лайне был обменян из «Коламбуса» в «Монреаль» в текущем межсезонье. В прошлом сезоне он провёл только 18 матчей, потом боролся с травмой плеча. Позже он попал в программу помощи игрокам НХЛ и уже не выходил на лёд в сезоне-2023/2024.

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