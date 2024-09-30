Михаил Григоренко объяснил, почему СКА проиграл «Куньлуню»

Нападающий СКА Михаил Григоренко объяснил, что команде не хватило времени отыграться у «Куньлуня», поэтому победить не удалось (4:5).

«Матч мы начали не очень качественно, пропустили необязательные лёгкие голы. Почти до конца матча не могли пробить оборону соперника. Из позитивных моментов отмечу, что удалось забросить три шайбы в концовке. Немного не хватило времени, но отыгрываться с 1:5 — не идеальная ситуация», — приводит слова Григоренко «Охтинский пресс-центр».

Напомним, команда из Санкт-Петербурга начала отыгрываться со счёта 1:5, им не хватило лишь одной шайбы, чтобы сравнять. Сейчас СКА на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции. Это поражение прервало их серию побед из пяти матчей.