Михаил Григоренко объяснил, почему СКА проиграл «Куньлуню»
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Нападающий СКА Михаил Григоренко объяснил, что команде не хватило времени отыграться у «Куньлуня», поэтому победить не удалось (4:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5) 0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5) 0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4) 1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5) 1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5) 1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en) 2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5) 3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5) 4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)
«Матч мы начали не очень качественно, пропустили необязательные лёгкие голы. Почти до конца матча не могли пробить оборону соперника. Из позитивных моментов отмечу, что удалось забросить три шайбы в концовке. Немного не хватило времени, но отыгрываться с 1:5 — не идеальная ситуация», — приводит слова Григоренко «Охтинский пресс-центр».
Напомним, команда из Санкт-Петербурга начала отыгрываться со счёта 1:5, им не хватило лишь одной шайбы, чтобы сравнять. Сейчас СКА на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции. Это поражение прервало их серию побед из пяти матчей.
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