Кагарлицкий стал лишь девятым игроком в истории, набравшим 500 очков в КХЛ
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Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Барысом». Для 35-летнего Кагарлицкого это 500-е набранное очко в лиге. Он стал лишь девятым хоккеистом в истории, которому покорилась эта цифра.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
2-й период
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Кагарлицкий (Артамонов, Летунов) – 09:43 (5x4) 0:2 Артамонов (Фирстов) – 12:23 (5x5) 1:2 Бурдасов (Маклауд, Панюков) – 14:42 (5x5)
Кагарлицкий также играл в КХЛ за казанский «Ак Барс», московское «Динамо», петербуржский СКА, «Северсталь» из Череповца, «Донбасс» из Донецка, новокузнецкий «Металлург» и «Атлант» из Мытищ.
Ранее 500 очков в КХЛ набрали Мозякин Сергей (928), Шипачёв Вадим (922), Радулов Александр (708), Зарипов Данис (685), Гусев Никита (620), Доус Найджел (550), Широков Сергей (523), Плотников Сергей (503).
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