Кагарлицкий стал лишь девятым игроком в истории, набравшим 500 очков в КХЛ

Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Барысом». Для 35-летнего Кагарлицкого это 500-е набранное очко в лиге. Он стал лишь девятым хоккеистом в истории, которому покорилась эта цифра.

Кагарлицкий также играл в КХЛ за казанский «Ак Барс», московское «Динамо», петербуржский СКА, «Северсталь» из Череповца, «Донбасс» из Донецка, новокузнецкий «Металлург» и «Атлант» из Мытищ.

Ранее 500 очков в КХЛ набрали Мозякин Сергей (928), Шипачёв Вадим (922), Радулов Александр (708), Зарипов Данис (685), Гусев Никита (620), Доус Найджел (550), Широков Сергей (523), Плотников Сергей (503).