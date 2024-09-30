«Авангард» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв «Сибирь»
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Сегодня, 30 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились омский «Авангард» и «Сибирь»из Новосибирска. Со счётом 3:2 победу одержал «Авангард».
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 23:47 (5x4) 0:2 Белоусов (Андреофф) – 25:42 (5x5) 1:2 Мартынов (Холодилин, Чистяков) – 27:32 (5x5) 2:2 Вей (Филатьев, Чистяков) – 32:56 (5x5) 3:2 Спунер (Буше, Вей) – 58:37 (5x5)
Энди Андреофф открыл счёт во встрече лишь во втором периоде. После этого у «Сибири» получилось нарастить преимущество с точного броска Георгия Белоусова. «Авангард» смог следом отыграть оба гола и сравнять счёт матча благодаря Игорю Мартынову и Линдену Вею. Решающую шайбу в ворота забросил Райан Спунер.
Для «Авангарда» эта победа стала первой, спустя семь поражений подряд. «Сибирь» выиграла шесть матчей из десяти в первом месяце сезона-2024/2025.
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