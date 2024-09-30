Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Сибирь, результат матча 30 сентября 2024, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Авангард» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв «Сибирь»
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились омский «Авангард» и «Сибирь»из Новосибирска. Со счётом 3:2 победу одержал «Авангард».

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 23:47 (5x4)     0:2 Белоусов (Андреофф) – 25:42 (5x5)     1:2 Мартынов (Холодилин, Чистяков) – 27:32 (5x5)     2:2 Вей (Филатьев, Чистяков) – 32:56 (5x5)     3:2 Спунер (Буше, Вей) – 58:37 (5x5)    

Энди Андреофф открыл счёт во встрече лишь во втором периоде. После этого у «Сибири» получилось нарастить преимущество с точного броска Георгия Белоусова. «Авангард» смог следом отыграть оба гола и сравнять счёт матча благодаря Игорю Мартынову и Линдену Вею. Решающую шайбу в ворота забросил Райан Спунер.

Для «Авангарда» эта победа стала первой, спустя семь поражений подряд. «Сибирь» выиграла шесть матчей из десяти в первом месяце сезона-2024/2025.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android