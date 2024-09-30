«Авангард» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв «Сибирь»

Сегодня, 30 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились омский «Авангард» и «Сибирь»из Новосибирска. Со счётом 3:2 победу одержал «Авангард».

Энди Андреофф открыл счёт во встрече лишь во втором периоде. После этого у «Сибири» получилось нарастить преимущество с точного броска Георгия Белоусова. «Авангард» смог следом отыграть оба гола и сравнять счёт матча благодаря Игорю Мартынову и Линдену Вею. Решающую шайбу в ворота забросил Райан Спунер.

Для «Авангарда» эта победа стала первой, спустя семь поражений подряд. «Сибирь» выиграла шесть матчей из десяти в первом месяце сезона-2024/2025.