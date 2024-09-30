«Металлург» обыграл «Ладу» в домашнем матче

Сегодня, 30 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами «Металлург» и «Лада». Со счётом 2:1 победу одержала магнитогорская команда.

Шайбами в «Металлурге» отметились Александр Петунин и Борис Осипович. Игроку «Лады» Егору Черникову удалось отыграть один забитый гол на последних минутах встречи, но это не позволило тольяттинцам одержать победу.

«Металлург» — действующий чемпион КХЛ. Команда неудачно начала сезон и за сентябрь проиграла семь матчей из 10. Для «Лады» это седьмое поражение за месяц.

Следующие встречи команд состоятся уже в начале октября.