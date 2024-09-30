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«Металлург» обыграл «Ладу» в домашнем матче

«Металлург» обыграл «Ладу» в домашнем матче
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Сегодня, 30 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами «Металлург» и «Лада». Со счётом 2:1 победу одержала магнитогорская команда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Петунин (Пресс, Вовченко) – 08:24 (5x4)     2:0 Осипович (Коробкин) – 22:39 (5x5)     2:1 Черников (Греко, Неколенко) – 57:58 (5x3)    

Шайбами в «Металлурге» отметились Александр Петунин и Борис Осипович. Игроку «Лады» Егору Черникову удалось отыграть один забитый гол на последних минутах встречи, но это не позволило тольяттинцам одержать победу.

«Металлург» — действующий чемпион КХЛ. Команда неудачно начала сезон и за сентябрь проиграла семь матчей из 10. Для «Лады» это седьмое поражение за месяц.

Следующие встречи команд состоятся уже в начале октября.

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