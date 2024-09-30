Защитник ЦСКА Ярош прокомментировал возвращение в состав команды

Защитник ЦСКА Кристиан Ярош высказался о возвращении в состав команды после травмы.

— Я не играл месяц, но сейчас чувствую себя хорошо. Всегда непросто возвращаться в игру после травмы, но сейчас я здоров, спасибо нашим докторам, они помогли мне. Рад снова быть вместе с командой, рассчитываю, что мы будем побеждать.

— Дерби со «Спартаком» стало твоим первым официальным матчем за ЦСКА после возвращения в клуб. Придавал этот факт дополнительных эмоций?

— Да, конечно. Когда я играл за ЦСКА в прошлый раз, я получил травму и не смог закончить сезон, не принимал участия в играх. И в последней игре перед стартом нынешнего сезона я тоже получил повреждение. Так что это действительно был эмоциональный момент, — приводит слова Яроша пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.