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Защитник ЦСКА Ярош прокомментировал возвращение в состав команды

Защитник ЦСКА Ярош прокомментировал возвращение в состав команды
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Защитник ЦСКА Кристиан Ярош высказался о возвращении в состав команды после травмы.

— Я не играл месяц, но сейчас чувствую себя хорошо. Всегда непросто возвращаться в игру после травмы, но сейчас я здоров, спасибо нашим докторам, они помогли мне. Рад снова быть вместе с командой, рассчитываю, что мы будем побеждать.

— Дерби со «Спартаком» стало твоим первым официальным матчем за ЦСКА после возвращения в клуб. Придавал этот факт дополнительных эмоций?
— Да, конечно. Когда я играл за ЦСКА в прошлый раз, я получил травму и не смог закончить сезон, не принимал участия в играх. И в последней игре перед стартом нынешнего сезона я тоже получил повреждение. Так что это действительно был эмоциональный момент, — приводит слова Яроша пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

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