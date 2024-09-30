В «Бостоне» намекнули, какую многомиллионную зарплату предложили Свейману

Президент «Бостона» Кэм Нили намекнул, что команда сделала предложение вратарю Джереми Свейману, находящемуся в статусе свободного агента.

Я не хочу вдаваться в подробности его требований. Но я знаю, что у меня есть 64 миллиона причин, по которым я бы играл прямо сейчас», — приводит слова Нили The Athletic.

Источник намекает, что Нили своими словами дал понять, что клуб предложил Свейману контракт на восемь лет с общей зарплатой в $ 64 млн.

Если стороны не согласуют новый контракт до 1 декабря, Свейман, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, рискует пропустить весь сезон. Сообщается, что американский вратарь хочет получать по новому соглашению около $ 9-10 млн в год, «Бостон» готов тратить не более $ 6-6,5 млн.