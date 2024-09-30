«Торпедо» забросило 10 шайб в ворота «Барыса» в матче КХЛ
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Сегодня, 30 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду «Барыс-Арены» в Минске «Торпедо» обыграло местный «Барыс» со счётом 10:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 10
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Кагарлицкий (Артамонов, Летунов) – 09:43 (5x4) 0:2 Артамонов (Фирстов) – 12:23 (5x5) 1:2 Бурдасов (Маклауд, Панюков) – 14:42 (5x5) 1:3 Орлов (Кагарлицкий, Филлипс) – 28:29 (5x5) 1:4 Абрамов (Конюшков, Филлипс) – 32:45 (5x5) 1:5 Линч (Кирсанов) – 33:40 (4x4) 1:6 Шавин (Артамонов, Летунов) – 34:33 (4x4) 1:7 Почивалов (Томпсон, Шавин) – 39:43 (4x5) 1:8 Гончарук (Филлипс, Конюшков) – 47:52 (5x3) 1:9 Фирстов (Орлов, Летунов) – 53:42 (5x5) 1:10 Свечников (Шавин, Почивалов) – 54:58 (5x5)
Шайбами в составе команды победителей отметились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин, Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов, Евгений Свечников. У «Барыса» автором шайбы стал Антон Бурдасов.
«Торпедо» побеждает четвёртый матч подряд. Команда Игоря Ларионова в следующей игре встретится с «Куньлунем» 7 октября.
«Барыс» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.
Комментарии
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