«Торпедо» забросило 10 шайб в ворота «Барыса» в матче КХЛ

Сегодня, 30 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду «Барыс-Арены» в Минске «Торпедо» обыграло местный «Барыс» со счётом 10:1.

Шайбами в составе команды победителей отметились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин, Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов, Евгений Свечников. У «Барыса» автором шайбы стал Антон Бурдасов.

«Торпедо» побеждает четвёртый матч подряд. Команда Игоря Ларионова в следующей игре встретится с «Куньлунем» 7 октября.

«Барыс» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.