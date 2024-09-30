«Торпедо» забросило 17 шайб за два последних матча КХЛ
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В эти минуты завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Торпедо» на льду «Барыс-Арены» разгромило «Барыс» со счётом 10:1. В прошлой игре команда Игоря Ларионова обыграла «Амур» (7:2). Таким образом, «Торпедо» за два матча забросило 17 шайб.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 10
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Кагарлицкий (Артамонов, Летунов) – 09:43 (5x4) 0:2 Артамонов (Фирстов) – 12:23 (5x5) 1:2 Бурдасов (Маклауд, Панюков) – 14:42 (5x5) 1:3 Орлов (Кагарлицкий, Филлипс) – 28:29 (5x5) 1:4 Абрамов (Конюшков, Филлипс) – 32:45 (5x5) 1:5 Линч (Кирсанов) – 33:40 (4x4) 1:6 Шавин (Артамонов, Летунов) – 34:33 (4x4) 1:7 Почивалов (Томпсон, Шавин) – 39:43 (4x5) 1:8 Гончарук (Филлипс, Конюшков) – 47:52 (5x3) 1:9 Фирстов (Орлов, Летунов) – 53:42 (5x5) 1:10 Свечников (Шавин, Почивалов) – 54:58 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 7
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Абрамов – 01:09 (5x5) 0:2 Гончарук (Кагарлицкий, Абрамов) – 06:26 (5x5) 0:3 Артамонов (Летунов) – 08:28 (5x5) 0:4 Свечников (Почивалов) – 13:21 (5x5) 1:4 Дрозг (Грачёв, Щемеров) – 14:24 (5x3) 1:5 Мисников (Свечников, Кирсанов) – 30:29 (5x5) 1:6 Линч (Атанасов) – 35:41 (5x4) 1:7 Почивалов (Орлов) – 45:08 (5x5) 2:7 Коротких (Бродхёрст) – 47:21 (4x5)
Шайбами в составе команды победителей отметились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин, Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов, Евгений Свечников. У «Барыса» автором шайбы стал Антон Бурдасов.
«Торпедо» побеждает четвёртый матч подряд. Команда Игоря Ларионова в следующей игре встретится с «Куньлунем» 7 октября.
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