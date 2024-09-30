«Торпедо» забросило 17 шайб за два последних матча КХЛ

В эти минуты завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Торпедо» на льду «Барыс-Арены» разгромило «Барыс» со счётом 10:1. В прошлой игре команда Игоря Ларионова обыграла «Амур» (7:2). Таким образом, «Торпедо» за два матча забросило 17 шайб.

Шайбами в составе команды победителей отметились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин, Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов, Евгений Свечников. У «Барыса» автором шайбы стал Антон Бурдасов.

«Торпедо» побеждает четвёртый матч подряд. Команда Игоря Ларионова в следующей игре встретится с «Куньлунем» 7 октября.