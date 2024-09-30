Главный тренер «Сибири»: все читают СМИ, знают ситуацию «Авангарда». Предупреждали ребят

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о поражении от «Авангарда» (2:3).

«Хорошие два периода. При счете 2:0 неправильно сыграли, соперник поймал нас на контратаке и реализовал моменты. В третьем периоде игра шла до гола, соперник забил на стандарте. Разбирали эти моменты, но неправильно встали при расстановке и проиграли. По самоотдаче, кроме этих ошибок, претензий нет. Почему робко действовали в третьем периоде? Равный отрезок. Я такого не заметил.

Мы к каждому матчу готовимся, но все читают прессу, все знают ситуацию «Авангарда». В плане психологии предупреждали ребят. Движение было хорошее, неправильно сыграли в некоторых моментах. Нужно исправлять ошибки, правильно играть при выходе «1 в 2», где есть вратарь и один защитник, могли немного по-другому сыграть. В пропущенных голах я никогда персонально никого не виню. Это наша внутренняя кухня, мы эти ошибки разберем», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.