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«Гол мастера». Главный тренер «Авангарда» оценил победную шайбу Спунера в ворота «Сибири»

«Гол мастера». Главный тренер «Авангарда» оценил победную шайбу Спунера в ворота «Сибири»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал первую победу команды спустя семь поражений. Она пришлась на игру с «Сибирью» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 23:47 (5x4)     0:2 Белоусов (Андреофф) – 25:42 (5x5)     1:2 Мартынов (Холодилин, Чистяков) – 27:32 (5x5)     2:2 Вей (Филатьев, Чистяков) – 32:56 (5x5)     3:2 Спунер (Буше, Вей) – 58:37 (5x5)    

«Хотел бы поздравить многочисленных болельщиков «Авангарда» с такой долгожданной победой. Наверное, за это недолгое время прошли практически через все эмоции, которые можно представить. Ждали этой игры, хотели, чтобы ребята сыграли уверенно, раскрепощённо. В начале это не получалось, но набирали обороты весь матч и, даже проигрывая 0:2, не опустили руки, продолжали биться, сражаться, нашли возможность забить. Во втором периоде два гола, ну и в концовке такой гол мастера Спунер забил. Хорошая победа, рад за ребят и болельщиков», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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