«Гол мастера». Главный тренер «Авангарда» оценил победную шайбу Спунера в ворота «Сибири»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал первую победу команды спустя семь поражений. Она пришлась на игру с «Сибирью» (3:2).

«Хотел бы поздравить многочисленных болельщиков «Авангарда» с такой долгожданной победой. Наверное, за это недолгое время прошли практически через все эмоции, которые можно представить. Ждали этой игры, хотели, чтобы ребята сыграли уверенно, раскрепощённо. В начале это не получалось, но набирали обороты весь матч и, даже проигрывая 0:2, не опустили руки, продолжали биться, сражаться, нашли возможность забить. Во втором периоде два гола, ну и в концовке такой гол мастера Спунер забил. Хорошая победа, рад за ребят и болельщиков», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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