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Звягин: второй гол «Сибири» настолько нелогичный. Но в «Авангарде» никто не опускал рук

Звягин: второй гол «Сибири» настолько нелогичный. Но в «Авангарде» никто не опускал рук
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звякин высказался о втором голе «Сибири» (3:2) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 23:47 (5x4)     0:2 Белоусов (Андреофф) – 25:42 (5x5)     1:2 Мартынов (Холодилин, Чистяков) – 27:32 (5x5)     2:2 Вей (Филатьев, Чистяков) – 32:56 (5x5)     3:2 Спунер (Буше, Вей) – 58:37 (5x5)    

«При счёте 0:2, конечно, мне нужно было держать эмоции, потому что нужно руководить командой, искать пути исправления ситуации. Второй гол «Сибири» настолько уж был нелогичный: у Рейнгардта проскользнул конёк, они продлили по борту, неимоверный отскок, и они вываливаются на голевой момент. Но подбадривали ребят, просили продолжать. И, как я уже сказал, никто не опускал руки, звено Николишина здорово сыграло, забили важный гол, а потом Линден нанёс отличный бросок», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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