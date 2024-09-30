Звягин: второй гол «Сибири» настолько нелогичный. Но в «Авангарде» никто не опускал рук

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звякин высказался о втором голе «Сибири» (3:2) в матче КХЛ.

«При счёте 0:2, конечно, мне нужно было держать эмоции, потому что нужно руководить командой, искать пути исправления ситуации. Второй гол «Сибири» настолько уж был нелогичный: у Рейнгардта проскользнул конёк, они продлили по борту, неимоверный отскок, и они вываливаются на голевой момент. Но подбадривали ребят, просили продолжать. И, как я уже сказал, никто не опускал руки, звено Николишина здорово сыграло, забили важный гол, а потом Линден нанёс отличный бросок», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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